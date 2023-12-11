Проценок Роман Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Проценок Прокопий
Мать: Проценок Наталия
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Мехаец Устинья Романова
Мать ребёнка: Проценок Анастасия Тимофеева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Проценок Стефанида Романова
Мать ребёнка: Проценок Анастасия Тимофеева
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Проценок Анастасия Тимофеева
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Проценок Анастасия Тимофеева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Проценок Леонтий/Лев Романов
Мать ребёнка: Проценок Анастасия Тимофеева
Рождение ребёнка
06.05.1786
Мать ребёнка: Проценок Анастасия Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно