Сморкалова Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сморкалов Афанасий
Рождение ребёнка
1921
Сын: Сморкалов Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Сморкалов Афанасий
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Сморкалова) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Сморкалов Афанасий
Смерть
Неизвестно