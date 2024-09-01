Сморкалова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сморкалова Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сморкалов Афанасий

Рождение ребёнка
1921

Сын: Сморкалов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Сморкалов Афанасий

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Сморкалова) Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Сморкалов Афанасий

Смерть
Неизвестно

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