Иванов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Иванова Ивашнëва Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Иванова Козлова Федосья Стефановна
Рождение ребёнка
05.04.1928
Сын: Иванов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Иванова Козлова Федосья Стефановна
Рождение ребёнка
?.05.1937
Дочь: Иванова Дмитриева Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Иванова Козлова Федосья Стефановна
Смерть
1939