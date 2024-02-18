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Иванов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Иванова Ивашнëва Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Иванова Козлова Федосья Стефановна

Рождение ребёнка
05.04.1928

Сын: Иванов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Козлова Федосья Стефановна

Рождение ребёнка
?.05.1937

Дочь: Иванова Дмитриева Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Иванова Козлова Федосья Стефановна

Смерть
1939

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