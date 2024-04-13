Бурлакова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурлаков Макар Вячеславович

Отец ребёнка: Бурлаков Вячеслав Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлаков Вячеслав Федорович

Рождение ребёнка
18.05.2018

Дочь: Бурлакова Софья Вячеславовна

Отец ребёнка: Бурлаков Вячеслав Федорович

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