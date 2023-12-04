Гроздева Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1961
Отец: Гроздев Пётр Николаевич
Мать: Божу Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
05.05.1984
Дочь: Чебанова Светлана Афанасьевна
Отец ребёнка: Чебанов Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
08.06.1987
Сын: Чебанов Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Чебанов Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чебанов Анатолий
Отец ребёнка: Чебанов Афанасий Федорович