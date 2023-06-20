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Коврижных Федор Коврижных
Коврижных Федор Коврижных
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Древо
Место рождения
д. Крестецы
Дата рождения
1880
Пол
Мужской
Отец
Коврижных Харитон Коврижных
1848 г.р.
Мать
Коврижных (Лобанова) Васса Коврижных
1849 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец:
Коврижных Харитон Коврижных
Мать:
Коврижных Васса Коврижных
д. Крестецы
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