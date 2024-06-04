Скрябин Мокей (Мокейко Моска) (Мокейко, Моска) Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябин Мокей (Мокейко Моска) (Мокейко, Моска) Тимофеев

Место рождения

дер., что был починок Стенки Фадеева на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1639

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Отец

Около 1610 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1639

Отец: Скрябин Тимофей (Тимошка) Афонасьев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1671

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