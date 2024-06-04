Скрябин Мокей (Мокейко Моска) (Мокейко, Моска) Тимофеев
Место рождениядер., что был починок Стенки Фадеева на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1639
Дата смертиПосле 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1639
Отец: Скрябин Тимофей (Тимошка) Афонасьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1671