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Bubis ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Около 1849 г.р.
1851 г.р.
Около 1860 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Bubis Moyshe

Отец ребёнка: Bubis Zis

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
18.07.1851

Сын: Bubis Volko

Отец ребёнка: Bubis Zis

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Bubis Abram

Отец ребёнка: Bubis Zis

Развод
Неизвестно

Муж: Bubis Zis

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bubis Zis

Смерть
Неизвестно
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