Bubis ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Bubis Moyshe
Отец ребёнка: Bubis Zis
Рождение ребёнка
18.07.1851
Сын: Bubis Volko
Отец ребёнка: Bubis Zis
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Bubis Abram
Отец ребёнка: Bubis Zis
Развод
Неизвестно
Муж: Bubis Zis
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Bubis Zis
Смерть
Неизвестно