Диланова Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диланова Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1933

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диланов Алик Тельманович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диланов Владимир Тельманович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.03.1968

Сын: Диланов Сергей Тельманович

Отец ребёнка: Диланов Тельман Надирович

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