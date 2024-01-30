Диланова Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Диланов Владимир Тельманович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.03.1968
Сын: Диланов Сергей Тельманович
Отец ребёнка: Диланов Тельман Надирович