Левин Иннокентий Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевин Иннокентий Олегович

Левин Иннокентий Олегович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.12.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

1959 г.р.

Жена

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1982

Отец: Олег

Мать: Левина Елена Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
10.06.2011

Жена: Левина Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
23.10.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левина Екатерина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.04.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левина Екатерина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close