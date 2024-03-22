Левин Иннокентий Олегович
Место рождения
Дата рождения29.12.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1982
Отец: Олег
Мать: Левина Елена Юрьевна
Бракосочетание
10.06.2011
Рождение ребёнка
23.10.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левина Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
29.04.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левина Екатерина Александровна
Место жительства
Неизвестно