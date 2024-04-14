Кропин Аркадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кропинов Василий Афанасиевич
Мать: Ксения Симеоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробейникова (Кропинова) Александра Аркадьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копылова (Кропинова) Анна Аркадьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1897
Дочь: Козьмина (Кропинова) Мария Аркадьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кропинов Афанасий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно