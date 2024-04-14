Кропин Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропин Аркадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кропинов Василий Афанасиевич

Мать: Ксения Симеоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропин Леонид Аркадьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробейникова (Кропинова) Александра Аркадьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова (Кропинова) Анна Аркадьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1897

Дочь: Козьмина (Кропинова) Мария Аркадьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кропинов Афанасий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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