Перебейнос Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перебейнос Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Перебейнос Яков

Мать: Перебейнос Ярина

Рождение ребёнка
27.08.1930

Сын: Перебейнос Анатолий

Мать ребёнка: Перебейнос Зинаида

Рождение ребёнка
14.01.1933

Дочь: Татаренко Лилия

Мать ребёнка: Перебейнос Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перебейнос Зинаида

Смерть
Неизвестно
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