Перебейнос Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Перебейнос Яков
Мать: Перебейнос Ярина
Рождение ребёнка
27.08.1930
Сын: Перебейнос Анатолий
Мать ребёнка: Перебейнос Зинаида
Рождение ребёнка
14.01.1933
Дочь: Татаренко Лилия
Мать ребёнка: Перебейнос Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перебейнос Зинаида
Смерть
Неизвестно