Кулагин Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагин Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулагин Сергей Исидорович

Мать: Кулагина Василиса (Васса) Федоровна

Рождение ребёнка
20.05.1951

Дочь: Тылкина Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Кулагина Анна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнеева Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Кулагина Анна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулагина Анна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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