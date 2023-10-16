Кулагин Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1951
Дочь: Тылкина Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Кулагина Анна Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнеева Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Кулагина Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулагина Анна Никитична
Смерть
Неизвестно