Савастиан Васильев
Место рождения
Дата рожденияМежду 1797 и 1799
Дата смертиДо 1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1797 и 1799
Отец: Василий Александров
Мать: Анна Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Парасковья Севастианова
Мать ребёнка: Наталья Филиппова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Стрельцов Максим Севастианов
Мать ребёнка: Наталья Филиппова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ксения Севастианова
Мать ребёнка: Наталья Филиппова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Прокопий Севастианов
Мать ребёнка: Наталья Филиппова
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1849
Сын: Севастьянов Василий Севастианов
Мать ребёнка: Наталья Филиппова
Смерть
До 1856