Савастиан Васильев Между 1797 и 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савастиан Васильев

Место рождения

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд

Дата рождения

Между 1797 и 1799

Дата смерти

До 1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1797 и 1799

Отец: Василий Александров

Мать: Анна Алексеева

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Парасковья Севастианова

Мать ребёнка: Наталья Филиппова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Стрельцов Максим Севастианов

Мать ребёнка: Наталья Филиппова

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ксения Севастианова

Мать ребёнка: Наталья Филиппова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Прокопий Севастианов

Мать ребёнка: Наталья Филиппова

Рождение ребёнка
Между 1844 и 1849

Сын: Севастьянов Василий Севастианов

Мать ребёнка: Наталья Филиппова

Смерть
До 1856

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