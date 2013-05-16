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Парфений Иван

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Место рождения

Молдова

Дата рождения

27.01.1942

Дата смерти

16.05.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Молдова
Работа или профессия
До 2002
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Водитель автобуса | Рейсовый, потом экскурсирнный в Москву, потом автобус строй бригады
Место жительства
Неизвестно
Казастан
Переселение в рамках программы СССР
Смерть
16.05.2013
Чаплыгино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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