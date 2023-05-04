Муканаева Зайтуна Нагимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муканаева Зайтуна Нагимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1962

Дочь: Рябова Лениза Салиховна

Отец ребёнка: Муканаев Салих Кашафович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.11.1968

Дочь: Кабирова Диана Салиховна

Отец ребёнка: Муканаев Салих Кашафович

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