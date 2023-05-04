Муканаева Зайтуна Нагимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1962
Дочь: Рябова Лениза Салиховна
Отец ребёнка: Муканаев Салих Кашафович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.11.1968
Дочь: Кабирова Диана Салиховна
Отец ребёнка: Муканаев Салих Кашафович