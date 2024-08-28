Бухнер Эдуард Иоганнесович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер Эдуард Иоганнесович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бухнер Иоганнес

Мать: Бухнер (Мартель) Люция

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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