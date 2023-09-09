Богданова Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1945
Дочь: Жовтонижко (Богданова) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Богданов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
23.11.1951
Дочь: Осипова (Богданова) Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Богданов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
03.01.1956
Сын: Богданов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Богданов Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно