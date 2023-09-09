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Богданова Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Полдарай, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Полдарай, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.02.1945

Дочь: Жовтонижко (Богданова) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Богданов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
23.11.1951

Дочь: Осипова (Богданова) Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Богданов Николай Васильевич

Полдарай, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.01.1956

Сын: Богданов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Богданов Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно

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