Якунина (Щеголенкова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунина (Щеголенкова) Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1962

Дата смерти

28.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1962

Отец: Щеголенков Федор Васильевич

Мать: Щеголенкова Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якунин Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
13.03.1983

Сын: Якунин Олег Викторович

Отец ребёнка: Якунин Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
25.03.1988

Дочь: Якунина Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Якунин Виктор Михайлович

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Смерть
28.05.2019

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