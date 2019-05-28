Якунина (Щеголенкова) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1962
Дата смерти28.05.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1983
Отец ребёнка: Якунин Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
25.03.1988
Дочь: Якунина Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Якунин Виктор Михайлович
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Смерть
28.05.2019