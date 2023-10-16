Ятманова [Крупина] Маргарита Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ятманова [Крупина] Маргарита Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ятманова [крупина] Анна Ивановна

Отец ребёнка: Крупин Иван Федоров

Рождение ребёнка
22.10.1848

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Крупин Иван Федоров

Фонд № 230. Оп.8. Д. 182л23 воспр крестьяни Николай Данилов Маковкин и Никиты Петрова Кочешкова жена Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ятманов Павел Иванович

Отец ребёнка: Крупин Иван Федоров

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ятманов [крупин] Сергей Иванович

Отец ребёнка: Крупин Иван Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупин Иван Федоров

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1897
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