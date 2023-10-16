Ятманова [Крупина] Маргарита Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ятманова [крупина] Анна Ивановна
Отец ребёнка: Крупин Иван Федоров
Рождение ребёнка
22.10.1848
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Крупин Иван Федоров
Фонд № 230. Оп.8. Д. 182л23 воспр крестьяни Николай Данилов Маковкин и Никиты Петрова Кочешкова жена Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Крупин Иван Федоров
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ятманов [крупин] Сергей Иванович
Отец ребёнка: Крупин Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крупин Иван Федоров
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1897