Шарипов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1940
Дочь: Роза
Мать ребёнка: Шарипова Магисарвар Мирхайдаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарипова Магисарвар Мирхайдаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно