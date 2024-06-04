Суднев Федор Герасимов
Место рождениядер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1675
Дата смерти1737
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Суднев Ефим Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Суднев Петр Федоров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1737