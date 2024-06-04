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Суднев Федор Герасимов

Место рождения

дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

1737

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Суднев (Суднишников) Герасим Федосеев

Мать: Суднева Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Суднев Ефим Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Суднев Петр Федоров

Мать ребёнка: не указана

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1737
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область

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