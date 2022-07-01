Бабонина (Таисина) Надежда Вуколовна
Место рождения
Дата рождения26.08.1836 ст.
Дата смерти19.03.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1836 ст.
Отец: Вукол Гурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861 ст.
Сын: Бабонин Григорий Дорофеевич
Отец ребёнка: Бабонин Дорофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1862 ст.
Дочь: Тамарькова (Бабонина) Пелагея Дорофеевна
Отец ребёнка: Бабонин Дорофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Бабонин Василий Дорофеевич
Отец ребёнка: Бабонин Дорофей Афанасьевич
Смерть
19.03.1916