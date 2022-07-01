Бабонина (Таисина) Надежда Вуколовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабонина (Таисина) Надежда Вуколовна

Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

26.08.1836 ст.

Дата смерти

19.03.1916

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1836 ст.

Отец: Вукол Гурьевич

Мать: Таисина Матрёна Сергеевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабонин Дорофей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Бабонин Григорий Дорофеевич

Отец ребёнка: Бабонин Дорофей Афанасьевич

Покровское, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1862 ст.

Дочь: Тамарькова (Бабонина) Пелагея Дорофеевна

Отец ребёнка: Бабонин Дорофей Афанасьевич

Покровское, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Бабонин Василий Дорофеевич

Отец ребёнка: Бабонин Дорофей Афанасьевич

Покровское, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
19.03.1916

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