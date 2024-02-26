Евдокея Петрова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокея Петрова (Вна)

Евдокея Петрова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Борисов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Анна Антонова (Вна)

Отец ребёнка: Антон Борисов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Александр Антонов (Ич)

Отец ребёнка: Антон Борисов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Настасья Антонова (Вна)

Отец ребёнка: Антон Борисов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1811

Сын: Спиридон Антонов (Ич)

Отец ребёнка: Антон Борисов (Ич)

Смерть
До 1850

Мы используем куки для улучшения работы сайта.