Афанасенкова (Трушина) Ирина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасенкова (Трушина) Ирина Семёновна

Место рождения

Бехово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.04.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бехово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.04.1919

Муж: Афанасенков Дмитрий Андреевич

Епишево-2, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1921

Сын: Афанасенков Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Афанасенков Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
02.02.1923

Дочь: Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Афанасенков Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Афанасенков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Афанасенков Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1942

Дочь: Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Афанасенков Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Афанасенков Дмитрий Андреевич

Жарынь, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасенков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Афанасенков Дмитрий Андреевич

Жарынь, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нэля Дмитриевна

Отец ребёнка: Афанасенков Дмитрий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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