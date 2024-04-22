Афанасенкова (Трушина) Ирина Семёновна
Место рождения
Дата рождения04.04.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1903
Бракосочетание
19.04.1919
Епишево-2, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1921
Сын: Афанасенков Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: Афанасенков Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
02.02.1923
Дочь: Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Афанасенков Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Афанасенков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Афанасенков Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1942
Дочь: Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Афанасенков Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Афанасенков Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасенков Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Афанасенков Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нэля Дмитриевна
Отец ребёнка: Афанасенков Дмитрий Андреевич
Смерть
Неизвестно