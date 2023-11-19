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Ермакова Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1997

Дата смерти

03.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1925

Дочь: Ермакова Клара Сергеевна

Отец ребёнка: Ермаков Сергей Никифорович

Смерть
03.11.1978
Рождение
1997

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Ермаков Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

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