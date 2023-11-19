Ермакова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1997
Дата смерти03.11.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1925
Дочь: Ермакова Клара Сергеевна
Отец ребёнка: Ермаков Сергей Никифорович
Смерть
03.11.1978
Рождение
1997
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Ермаков Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: не указан