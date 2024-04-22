Хеврония Ильина (Чна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.
Отец: Илья Прокофьев (Ич)
Мать: Дарья Тимофеева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Иринья Петрова (Вна)
Отец ребёнка: Петр Васильев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Федор Петров (Ич)
Отец ребёнка: Петр Васильев (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Васильев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно