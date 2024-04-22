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Хеврония Ильина (Чна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Около 1836 г.р.
Около 1854 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.

Отец: Илья Прокофьев (Ич)

Мать: Дарья Тимофеева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Иринья Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Васильев (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Федор Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр Васильев (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Васильев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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