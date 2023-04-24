Ильина (Ильина) Ефросинья Ефросинья Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльина (Ильина) Ефросинья Ефросинья Фроловна

Ильина (Ильина) Ефросинья Ефросинья Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1913

Дочь: Кулакова (Ильина) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Ильин Петр Александрович

Рождение ребёнка
14.02.1921

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Ильин Петр Александрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.