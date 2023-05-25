Довжик Ольга Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довжик Ольга Ануфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довжик Семен Николаевич

Отец ребёнка: Довжик Николай Карлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довжик Иван Николаевич

Отец ребёнка: Довжик Николай Карлович

Рождение ребёнка
15.06.1927

Сын: Довжик Николай Николаевич

Отец ребёнка: Довжик Николай Карлович

Смерть
Неизвестно

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