Довжик Ольга Ануфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Довжик Николай Карлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Довжик Николай Карлович
Рождение ребёнка
15.06.1927
Сын: Довжик Николай Николаевич
Отец ребёнка: Довжик Николай Карлович
Смерть
Неизвестно