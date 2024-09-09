Калашников Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Федот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Калашников Никита Федотович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Калашников Алексей Федотович

Мать ребёнка: не указана

Белый Колодезь, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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