Калашников Федот
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Калашников Никита Федотович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Калашников Алексей Федотович
Мать ребёнка: не указана
Белый Колодезь, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно