Агрипина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Михково, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
06.12.1888 ст.
Афанасьевская церковь 06.12.1888 Калихновщины Анна Федоровна Калихновщины отец запасной ефрейтор Федор Афанасьевич Калихновщины мать жена Анна Ивановна Чермы крестьянский сын Дмитрий Иосифович Михко... Показать все
Восприемник
28.07.1890 ст.
Афанасьевская церковь 28.07.1890 Калихновщины Косьма Федорович Калихновщины отец запасной ефрейтор Федор Афанасьевич Калихновщины мать жена Анна Ивановна Чермы крестьянский сын Дмитрий Иосифович Мих... Показать все
Смерть
Неизвестно