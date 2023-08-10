Агрипина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Михково, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
06.12.1888 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.12.1888 Калихновщины Анна Федоровна Калихновщины отец запасной ефрейтор Федор Афанасьевич Калихновщины мать жена Анна Ивановна Чермы крестьянский сын Дмитрий Иосифович Михко... Показать все
Восприемник
28.07.1890 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 28.07.1890 Калихновщины Косьма Федорович Калихновщины отец запасной ефрейтор Федор Афанасьевич Калихновщины мать жена Анна Ивановна Чермы крестьянский сын Дмитрий Иосифович Мих... Показать все
Смерть
Неизвестно

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