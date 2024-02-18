Корепанова Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корепанова Евдокия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Корепанов Роман Сергеевич

Отец ребёнка: Корепанов Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Корепанов Абрам Сергеевич

Отец ребёнка: Корепанов Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Корепанов Симеон Сергеевич

Отец ребёнка: Корепанов Сергей Никифорович

Смерть
Неизвестно

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