Корепанова Евдокия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Корепанов Роман Сергеевич
Отец ребёнка: Корепанов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Корепанов Абрам Сергеевич
Отец ребёнка: Корепанов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Корепанов Симеон Сергеевич
Отец ребёнка: Корепанов Сергей Никифорович
Смерть
Неизвестно