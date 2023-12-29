Селивонова Юстиния Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из дат рождения детей.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1911
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
16.08.1911 ст.
Дочь: (Селивонова) Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Селивонов Феодор Маркович
«Выдано свидетельство о рождении №761 15\\X-65 г.» Внесены изменения в дату рождения: 13 13\\29 30.
Рождение ребёнка
29.09.1912 ст.
Сын: Селивонов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Селивонов Феодор Маркович
Рождение ребёнка
24.06.1914 ст.
Дочь: (Селивонова) Евфросиния Федоровна
Отец ребёнка: Селивонов Феодор Маркович
« 13\\37 выд.-V-УР0910343 22\\IV-1966 г.»
Рождение ребёнка
03.10.1915 ст.
Сын: Селивонов Павел Федорович
Отец ребёнка: Селивонов Феодор Маркович
Смерть
После 1915
Исходя из дат рождения детей.