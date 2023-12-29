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Селивонова Юстиния Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из дат рождения детей.
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1911

Муж: Селивонов Феодор Маркович

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
16.08.1911 ст.

Дочь: (Селивонова) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Селивонов Феодор Маркович

Кривоносовка, Сумська область
«Выдано свидетельство о рождении №761 15\\X-65 г.» Внесены изменения в дату рождения: 13 13\\29 30.
Рождение ребёнка
29.09.1912 ст.

Сын: Селивонов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Селивонов Феодор Маркович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
24.06.1914 ст.

Дочь: (Селивонова) Евфросиния Федоровна

Отец ребёнка: Селивонов Феодор Маркович

« 13\\37 выд.-V-УР0910343 22\\IV-1966 г.»
Рождение ребёнка
03.10.1915 ст.

Сын: Селивонов Павел Федорович

Отец ребёнка: Селивонов Феодор Маркович

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
После 1915
Кривоносовка, Сумська область
Исходя из дат рождения детей.

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