Реутов Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Реутов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1908 ст.
Дочь: Долгодворова (Реутова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Реутова Александра Викторовна
Тишино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Воспремницей при крещении была той же деревни Ольга Исидоровна Реутова
Смерть
Неизвестно