Реутов Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРеутов Алексей Григорьевич

Реутов Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Реутов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реутова Александра Викторовна

Рождение ребёнка
01.04.1908 ст.

Дочь: Долгодворова (Реутова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Реутова Александра Викторовна

Тишино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Воспремницей при крещении была той же деревни Ольга Исидоровна Реутова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.