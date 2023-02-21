Мальцева (Соломатова) Агафья Яковлевна
Место рожденияБелая
Дата рождения1899
Дата смерти19.10.1983
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: скрыто настройками приватности
Белая
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Мальцев Максим
Рождение ребёнка
1931
Сын: Мальцев Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: Мальцев Максим
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мальцев Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Николай Максимович
Отец ребёнка: Мальцев Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Мальцев Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Владимир Максимович
Отец ребёнка: Мальцев Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мальцев Максим
Смерть
19.10.1983