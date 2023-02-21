Мальцева (Соломатова) Агафья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Соломатова) Агафья Яковлевна

Место рождения

Белая

Дата рождения

1899

Дата смерти

19.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Соломатова Татьяна Александровна

Белая
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Мальцев Максим

Рождение ребёнка
1931

Сын: Мальцев Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Мальцев Максим

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальцев Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Николай Максимович

Отец ребёнка: Мальцев Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Мальцев Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Владимир Максимович

Отец ребёнка: Мальцев Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Максим

Смерть
19.10.1983
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