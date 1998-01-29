Ишмухаметов Мирсаяф Мирхайдарович
Место рожденияд.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения01.08.1942
Дата смерти29.01.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1942
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
16.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ишмухаметова Раиса (Рашида) Миннибулатовна
г.Москва, РСФСР
Рождение ребёнка
03.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ишмухаметова Раиса (Рашида) Миннибулатовна
г.Москва, РСФСР
Рождение ребёнка
03.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ишмухаметова Вазифа Шавалеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1998
г.Кумертау, РБ, РФ
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ