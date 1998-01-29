Ишмухаметов Мирсаяф Мирхайдарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметов Мирсаяф Мирхайдарович

Место рождения

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

01.08.1942

Дата смерти

29.01.1998

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Жена

1945 г.р.
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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1942

Отец: Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович

Мать: Ишмухаметова Гайнихаят Мухаммадгалиевна

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
16.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова Раиса (Рашида) Миннибулатовна

г.Москва, РСФСР
Рождение ребёнка
03.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова Раиса (Рашида) Миннибулатовна

г.Москва, РСФСР
Рождение ребёнка
03.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова Вазифа Шавалеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Ишмухаметова Раиса (Рашида) Миннибулатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишмухаметова Раиса (Рашида) Миннибулатовна

Смерть
29.01.1998
г.Кумертау, РБ, РФ
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ
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