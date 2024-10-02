Кавецкий / Kawiecki / Kawecki Владислав (Позже Сменил Имя На Владимир) (Позже Сменил Имя На Владимир) Антонович
Место рожденияпредположительно Российская империя, Вилейский уезд
Дата рожденияС 1841 по 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1841 по 1842
Отец: Кавецкий / Kawiecki / Kawecki Антоний Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1882
Дочь: (Кавецкая / Kawiecki / Kawecki) Мария Владимировна
Мать ребёнка: Кавецкая / Kawiecki / Kawecki Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно