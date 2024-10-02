Кавецкий / Kawiecki / Kawecki Владислав (Позже Сменил Имя На Владимир) (Позже Сменил Имя На Владимир) Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кавецкий / Kawiecki / Kawecki Владислав (Позже Сменил Имя На Владимир) (Позже Сменил Имя На Владимир) Антонович

Место рождения

предположительно Российская империя, Вилейский уезд

Дата рождения

С 1841 по 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1841 по 1842

Отец: Кавецкий / Kawiecki / Kawecki Антоний Игнатьевич

Мать: Кавецкая / Kawiecka / Kawecka Филицианна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кавецкая / Kawiecki / Kawecki Елена Васильевна

Рождение ребёнка
01.06.1882

Дочь: (Кавецкая / Kawiecki / Kawecki) Мария Владимировна

Мать ребёнка: Кавецкая / Kawiecki / Kawecki Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно

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