Чибезкова Елена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова (Чибезкова) Полина Ивановна
Отец ребёнка: Чибезков Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черушева (Чибезкова) Федосия Ивановна
Отец ребёнка: Чибезков Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1893
Дочь: Чибезкова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Чибезков Иван Павлович
Смерть
Неизвестно