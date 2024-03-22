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Харитон Михайлович Клеймёнов

Место рождения

Попадьино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клейменов Михаил

Мать: не указана

Попадьино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.08.1908 ст.

Сын: Клейменов Иван Харитонович

Мать ребёнка: Клеймёнова Елена Козьмина(Кузьминична)

Попадьино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.02.1911

Сын: Клейменов Алексей Харитонович

Мать ребёнка: Клеймёнова Елена Козьмина(Кузьминична)

Смерть
Неизвестно
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