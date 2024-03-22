Харитон Михайлович Клеймёнов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клейменов Михаил
Рождение ребёнка
19.08.1908 ст.
Сын: Клейменов Иван Харитонович
Мать ребёнка: Клеймёнова Елена Козьмина(Кузьминична)
Рождение ребёнка
25.02.1911
Сын: Клейменов Алексей Харитонович
Мать ребёнка: Клеймёнова Елена Козьмина(Кузьминична)
Смерть
Неизвестно