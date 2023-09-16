Богдан Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.2013
Дочь: Суслова Виктория Артёмовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
16.04.2018
Рождение ребёнка
31.03.2019
Сын: Емельянов Матвей Александрович
Отец ребёнка: Емельянов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
27.11.2023
Сын: Емельянов Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Емельянов Александр Владимирович