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Богдан Дарья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.2013

Дочь: Суслова Виктория Артёмовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
16.04.2018

Муж: Емельянов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
31.03.2019

Сын: Емельянов Матвей Александрович

Отец ребёнка: Емельянов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
27.11.2023

Сын: Емельянов Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Емельянов Александр Владимирович

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