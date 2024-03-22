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Бушмина Ирина
Бушмина Ирина
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Древо
Место рождения
Гомель
, Гомельская область
Дата рождения
02.05.1963
Пол
Женский
Отец
Кочетов Виктор Фёдорович
1938 г.р.
Мать
Кочетова Галина Никоолаевна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1963
Отец:
Кочетов Виктор Фёдорович
Мать:
Кочетова Галина Никоолаевна
Гомель
, Гомельская область
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