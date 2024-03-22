Бушмина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмина Ирина

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

02.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1963

Отец: Кочетов Виктор Фёдорович

Мать: Кочетова Галина Никоолаевна

Гомель, Гомельская область
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