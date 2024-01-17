Троцкая (Лакотко) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТроцкая (Лакотко) Надежда

Троцкая (Лакотко) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1891 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лакотко Василий В.

Мать: Лакотко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Троцкий Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Троцкий Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троцкий Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close