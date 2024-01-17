Троцкая (Лакотко) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лакотко Василий В.
Мать: Лакотко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Троцкий Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Троцкий Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно