Гурцов Георгий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
надворный советник, русский сурдопедагог, директор Петербургского училища глухонемых (1829-1838)
Восприемник
15.12.1832 ст.
Елена Павловна Храповицкая
Рождение ребёнка
06.02.1837
Дочь: (Гурцова) Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Гурцова (Дивова) Евгения Петровна
Смерть
1858