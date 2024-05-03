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Гурцов Георгий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1798 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурцова (Дивова) Евгения Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
надворный советник, русский сурдопедагог, директор Петербургского училища глухонемых (1829-1838)
Восприемник
15.12.1832 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Елена Павловна Храповицкая
Рождение ребёнка
06.02.1837

Дочь: (Гурцова) Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Гурцова (Дивова) Евгения Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1858

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