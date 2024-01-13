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Морозенкова Акилина Васильевна

Место рождения

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

17.07.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1899 ст.

Дочь: Талалаева Мария Захаровна

Отец ребёнка: Морозенков Захарий Васильевич

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозенков Захарий Васильевич

Смерть
17.07.1906 ст.
Россия, Омская область, поселок Ивановского
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