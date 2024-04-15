Будаков Дмитрий Лонгинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудаков Дмитрий Лонгинович

Будаков Дмитрий Лонгинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.06.1886 ст.

Жена: Будакова Параскева Степановна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
17.02.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Александрович Ткаченко
Рождение ребёнка
28.05.1887 ст.

Дочь: Феодосия Дмитриевна

Мать ребёнка: Будакова Параскева Степановна

Кровное, Сумська область
Восприемник
17.12.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Юлиания Антоновна (Демяненко) Шевченко
Рождение ребёнка
21.11.1888 ст.

Сын: Будаков Митрофан Дмитриевич

Мать ребёнка: Будакова Параскева Степановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-R?i=591&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
28.12.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Петр Степанович Шевченко
Восприемник
06.10.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Харитина Александровна Ткаченко
Восприемник
13.06.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Акилина Ивановна Котенко
Рождение ребёнка
26.06.1891 ст.

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Будакова Параскева Степановна

Кровное, Сумська область
Восприемник
12.11.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Моисеевич Ковалев
Восприемник
21.08.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Наталия Моисеевна Коваленко
Рождение ребёнка
17.06.1894 ст.

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Будакова Параскева Степановна

Восприемник
20.11.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Митрофан Иванович Котенко
Восприемник
30.04.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Максим Моисеевич Ковалев
Восприемник
10.09.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Никита Антонович Демяненко
Восприемник
07.10.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Марфа Степановна Рудоменко
Рождение ребёнка
31.12.1896 ст.

Дочь: Мелания Дмитриевна

Мать ребёнка: Будакова Параскева Степановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C6-V?i=230&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
23.05.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Михаил Федорович Ткаченко
Рождение ребёнка
27.03.1900 ст.

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Будакова Параскева Степановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HK-L?i=352&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
16.09.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефимия Будакова
Восприемник
31.10.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Матрона Степановна Рудоменко
Восприемник
22.06.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Агриппина Дмитриевна Или Евгеньевна Белокур Или Будакова
Восприемник
20.01.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Ксения Степановна Рудоменко
Восприемник
09.01.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Татьяна Степановна Рудоменко
Восприемник
16.09.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
София Федоровна Ткаченко
Рождение ребёнка
17.03.1906 ст.

Сын: Будаков Кирилл Дмитриевич

Мать ребёнка: Будакова Параскева Степановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4R-Y?i=847&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
11.09.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Степанович Рудоменко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close