Будаков Дмитрий Лонгинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.06.1886 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
17.02.1887 ст.
Федор Александрович Ткаченко
Рождение ребёнка
28.05.1887 ст.
Дочь: Феодосия Дмитриевна
Мать ребёнка: Будакова Параскева Степановна
Восприемник
17.12.1887 ст.
Юлиания Антоновна (Демяненко) Шевченко
Рождение ребёнка
21.11.1888 ст.
Сын: Будаков Митрофан Дмитриевич
Мать ребёнка: Будакова Параскева Степановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-R?i=591&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
28.12.1888 ст.
Петр Степанович Шевченко
Восприемник
06.10.1889 ст.
Харитина Александровна Ткаченко
Восприемник
13.06.1891 ст.
Акилина Ивановна Котенко
Рождение ребёнка
26.06.1891 ст.
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Будакова Параскева Степановна
Восприемник
12.11.1891 ст.
Иван Моисеевич Ковалев
Восприемник
21.08.1893 ст.
Наталия Моисеевна Коваленко
Рождение ребёнка
17.06.1894 ст.
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Будакова Параскева Степановна
Восприемник
20.11.1894 ст.
Митрофан Иванович Котенко
Восприемник
30.04.1895 ст.
Максим Моисеевич Ковалев
Восприемник
10.09.1895 ст.
Никита Антонович Демяненко
Восприемник
07.10.1896 ст.
Марфа Степановна Рудоменко
Рождение ребёнка
31.12.1896 ст.
Дочь: Мелания Дмитриевна
Мать ребёнка: Будакова Параскева Степановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C6-V?i=230&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
23.05.1899 ст.
Михаил Федорович Ткаченко
Рождение ребёнка
27.03.1900 ст.
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Будакова Параскева Степановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HK-L?i=352&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
16.09.1900 ст.
Ефимия Будакова
Восприемник
31.10.1900 ст.
Матрона Степановна Рудоменко
Восприемник
22.06.1902 ст.
Агриппина Дмитриевна Или Евгеньевна Белокур Или Будакова
Восприемник
20.01.1903 ст.
Ксения Степановна Рудоменко
Восприемник
09.01.1905 ст.
Татьяна Степановна Рудоменко
Восприемник
16.09.1905 ст.
София Федоровна Ткаченко
Рождение ребёнка
17.03.1906 ст.
Сын: Будаков Кирилл Дмитриевич
Мать ребёнка: Будакова Параскева Степановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4R-Y?i=847&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
11.09.1907 ст.
Иван Степанович Рудоменко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно