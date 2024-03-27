Досай Ишалин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Досай Ишалин

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1699

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Отец

1669 г.р.

Мать

1666 г.р.

Жена

1696 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Ишали N1C1 Самятнин

Мать: Крымя Курмаева

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1699

Сын: Усман Досаев

Мать ребёнка: Давлят Рысова

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1736

Сын: Мукай Досаев

Мать ребёнка: Давлят Рысова

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давлят Рысова

Смерть
1750
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