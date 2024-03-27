Досай Ишалин
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1699
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Ишали N1C1 Самятнин
Мать: Крымя Курмаева
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1699
Сын: Усман Досаев
Мать ребёнка: Давлят Рысова
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1736
Сын: Мукай Досаев
Мать ребёнка: Давлят Рысова
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давлят Рысова
Смерть
1750