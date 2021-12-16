Сердюк Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.03.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1950
Бракосочетание
Между 1970 и 1977
Место жительства
С 1977
Рождение ребёнка
04.03.1977
Дочь: Петля (Сердюк) Елена Викторовна
Отец ребёнка: Сердюк Виктор Семёнович
Рождение ребёнка
24.03.1981
Дочь: Сердюк Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Сердюк Виктор Семёнович