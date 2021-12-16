Сердюк Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСердюк Валентина Ивановна

Сердюк Валентина Ивановна

Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

03.03.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1950
Бракосочетание
Между 1970 и 1977

Муж: Сердюк Виктор Семёнович

Место жительства
С 1977
Рождение ребёнка
04.03.1977

Дочь: Петля (Сердюк) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Сердюк Виктор Семёнович

Рождение ребёнка
24.03.1981

Дочь: Сердюк Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Сердюк Виктор Семёнович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.