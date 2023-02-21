Афимья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Филипп Давидов
Отец ребёнка: Давид Родионов
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Максим Давидов
Отец ребёнка: Давид Родионов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Татьяна Давыдова
Отец ребёнка: Давид Родионов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Петр Давыдов
Отец ребёнка: Давид Родионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давид Родионов
Место жительства
Неизвестно
Никола-Крюк, Одоевский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно