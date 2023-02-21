Афимья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Филипп Давидов

Отец ребёнка: Давид Родионов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Максим Давидов

Отец ребёнка: Давид Родионов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Татьяна Давыдова

Отец ребёнка: Давид Родионов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Петр Давыдов

Отец ребёнка: Давид Родионов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давид Родионов

Место жительства
Неизвестно
Никола-Крюк, Одоевский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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