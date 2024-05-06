Машков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Машкова (Хромова) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Машкова (Хромова) Нина
Рождение ребёнка
22.02.1974
Дочь: Машкова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Машкова (Хромова) Нина
Смерть
Неизвестно