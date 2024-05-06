Машков Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Машков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Машкова (Хромова) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машкова (Хромова) Нина

Рождение ребёнка
22.02.1974

Дочь: Машкова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Машкова (Хромова) Нина

Смерть
Неизвестно

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