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- Иван Савельевич

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Александра (Косьмина) Кузьминична

Рождение ребёнка
30.06.1907 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: - Александра (Косьмина) Кузьминична

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.173-174 (Рождение №-58ж)
Смерть
После 1907 ст.

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