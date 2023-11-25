- Иван Савельевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1907 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1907 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: - Александра (Косьмина) Кузьминична
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.173-174 (Рождение №-58ж)
Смерть
После 1907 ст.